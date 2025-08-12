На Прикарпатті зібрали вже третину урожаю

На сьогодні аграрії області обмолотили 44,2 тис. га зернових та зернобобових культур — це 31% від прогнозованих площ.
Зібрали понад 237 тис. тонн зерна при середній врожайності 53,8 ц/га.
Зокрема:
Пшениці — 117,3 тис. тонн
Ячменю — 110,5 тис. тонн
Ріпаку — 37 тис. тонн
Картоплі — 88,4 тис. тонн
Овочів — 48,1 тис. тонн
Через прохолодну весну жнива розпочалися пізніше, але господарства активно працюють, щоб вчасно зібрати врожай.