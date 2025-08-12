ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті зібрали вже третину урожаю
Автор: Олег Мамчур
12/08/2025 14:04
На сьогодні аграрії області обмолотили 44,2 тис. га зернових та зернобобових культур — це 31% від прогнозованих площ.

Зібрали понад 237 тис. тонн зерна при середній врожайності 53,8 ц/га.

Зокрема:

Пшениці — 117,3 тис. тонн

Ячменю — 110,5 тис. тонн

Ріпаку — 37 тис. тонн

Картоплі — 88,4 тис. тонн

Овочів — 48,1 тис. тонн

Через прохолодну весну жнива розпочалися пізніше, але господарства активно працюють, щоб вчасно зібрати врожай.