Судитимуть водія, який напідпитку скоїв ДТП на Надвірнянщині

Судитимуть 39-річного жителя Коломийщини, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Під час розслідування встановили, що 39-річний водій напідпитку не впорався з керуванням та наїхав на велосипедистку у селі Ланчин, що на Надвірнянщині.

Внаслідок автопригоди потерпіла отримала численні травми. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.