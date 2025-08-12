ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Судитимуть водія, який напідпитку скоїв ДТП на Надвірнянщині
Автор: Олег Мамчур
12/08/2025 13:32
Судитимуть 39-річного жителя Коломийщини, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Під час розслідування встановили, що 39-річний водій напідпитку не впорався з керуванням та  наїхав на велосипедистку у селі Ланчин, що на Надвірнянщині.

530406763 793269636380319 7676664999387585665 n

Внаслідок автопригоди потерпіла отримала численні травми. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.