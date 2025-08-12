Судитимуть водія, який напідпитку скоїв ДТП на Надвірнянщині

Судитимуть 39-річного жителя Коломийщини, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Під час розслідування встановили, що 39-річний водій напідпитку не впорався з керуванням та наїхав на велосипедистку у селі Ланчин, що на Надвірнянщині.
Внаслідок автопригоди потерпіла отримала численні травми. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.