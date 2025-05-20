На Прикарпатті зіткнулися легковик та мікроавтобус

У понеділок, 19 травня, о 19:28 на лінію «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Назавизів Надвірнянського району за участю легкового автомобіля та вантажного мікроавтобуса.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

До місця події негайно було направлено рятувальників, які по прибуттю від’єднали клеми акумуляторних батарей з метою запобігання загорянню, а також змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини автодороги.

Усі обставини події встановлюють правоохоронці.