На війні поліг прикарпатець з 102 бригади ТрО Фіголь Володимир

В українсько-російській війні загинув капітан 75 батальйону 102 окремої бригади Сил ТрО, головний спеціаліст-юрисконсульт департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
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Повідомляє Світлана Онищук, передає Правда.іф.
“Висловлюю щирі співчуття рідним, друзям, побратимам, колегам Володимира Фіголя, капітана 75 батальйону 102 окремої бригади Сил ТрО, головного спеціаліста-юрисконсульта департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації, котрий загинув внаслідок авіаудару під час виконання бойового завдання у лютому цього року”, – йдеться у дописі.
До останнього Володимир залишався вірним присязі, захищав Україну.