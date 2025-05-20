На війні поліг прикарпатець з 102 бригади ТрО Фіголь Володимир

В українсько-російській війні загинув капітан 75 батальйону 102 окремої бригади Сил ТрО, головний спеціаліст-юрисконсульт департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Повідомляє Світлана Онищук, передає Правда.іф.

“Висловлюю щирі співчуття рідним, друзям, побратимам, колегам Володимира Фіголя, капітана 75 батальйону 102 окремої бригади Сил ТрО, головного спеціаліста-юрисконсульта департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації, котрий загинув внаслідок авіаудару під час виконання бойового завдання у лютому цього року”, – йдеться у дописі.