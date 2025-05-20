Посівна кампанія на Івано-Франківщині продовжується

Аграрії Прикарпаття завершили посів ранніх ярих зернових культур, які цього року займають площу понад 20 тис. гектарів.

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За оперативними даними, станом на 15 травня поточного року в усіх категоріях господарств області ярі зернові та технічні культури посіяно на площі 89,5 тис. гектарів.

Зокрема, ярих зернових посіяно 48,8 тис. га, технічних культур – 40,7 тис. га. Продовжується посів кукурудзи, соняшника та сої, овочів, посадка картоплі.

Картоплі посаджено 54 тис. га, овочеві культури посіяно на площі 7,2 тис. гектарів.

Через холодну погоду уповільнився розвиток озимих та ярих культур, початкова вегетація теплолюбивих культур. Опади поповнили вологозапаси в ґрунті та перешкоджали проведенню польових робіт.