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У Калуші водій Volkswagen Passat в’їхав у паркан і втік

Автор: Оксана Марушкевич
20/05/2025 12:23
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Зранку 20 травня у Калуші на вулиці Грушевського сталася дорожньо-транспортна пригода — легковик Volkswagen Passat пробив паркан, а водій втік з місця події. .

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Про це “Галці” повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Правоохоронці оформили матеріали ДТП. Наразі транспортний засіб вилучено та поміщено на арештмайданчик. Поліція встановлює особу водія для притягнення його до відповідальності. Також з’ясовують обставини аварії.