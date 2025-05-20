На Прикарпатті чоловік вдарив ножем сусіда

У результаті сусідських неприязних відносин фігурант завдав сусіду тяжких тілесних ушкоджень. Потерпілого госпіталізували у лікарню. Слідчі оголосили зловмиснику про підозру.

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18 травня вранці до Рожнятівських поліцейських надійшло повідомлення від медиків, про те, що до них доставлено 53-річного мешканця села Ріпне, Дубівської територіальної громади. У чоловіка діагностували проникаюче ножове поранення.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. На підставі зібраних доказів, правоохоронці встановили причетність до вчинення кримінального правопорушення сусіда потерпілого. Йдеться про 55-річного односельця.

Поліцейські з’ясували, що коли потерпілий знаходився на території свого господарства, до нього зненацька підбіг сусід та безпричинно вдарив ножем в область живота. Опісля, втік з місця події. Надалі, поранений чоловік звернувся до сусідки за допомогою, яка й викликала медиків.

Поліцейські вилучили речові докази, які уже направили на експертизу.

Слідчі затримали фігуранта за місцем проживання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому уже оголосили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд невдовзі затриманому обере запобіжний захід.

Підозрюваному загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Рожнятівське відділення Калуської окружної прокуратури.