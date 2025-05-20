На Прикарпатті чоловік вдарив ножем сусіда

У результаті сусідських неприязних відносин фігурант завдав сусіду тяжких тілесних ушкоджень. Потерпілого госпіталізували у лікарню. Слідчі оголосили зловмиснику про підозру.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
18 травня вранці до Рожнятівських поліцейських надійшло повідомлення від медиків, про те, що до них доставлено 53-річного мешканця села Ріпне, Дубівської територіальної громади. У чоловіка діагностували проникаюче ножове поранення.
На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. На підставі зібраних доказів, правоохоронці встановили причетність до вчинення кримінального правопорушення сусіда потерпілого. Йдеться про 55-річного односельця.
Поліцейські з’ясували, що коли потерпілий знаходився на території свого господарства, до нього зненацька підбіг сусід та безпричинно вдарив ножем в область живота. Опісля, втік з місця події. Надалі, поранений чоловік звернувся до сусідки за допомогою, яка й викликала медиків.
Поліцейські вилучили речові докази, які уже направили на експертизу.
Слідчі затримали фігуранта за місцем проживання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому уже оголосили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд невдовзі затриманому обере запобіжний захід.
Підозрюваному загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Рожнятівське відділення Калуської окружної прокуратури.