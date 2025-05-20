Понад рік вважався зниклим безвісти: на Донеччині поліг прикарпатець Слижук Михайло

Кутська громада на Івано-Франківщині знов у скорботі. Підтверджено факт загибелі на війні жителя села Тюдів добровольця Слижука Михайла, 1992 року народження.
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Повідомляє Кутська селищна рада, передає Правда.іф.
Що відомо про захисника
З 01.03.2022 Михайло Слижук добровольцем гідно та самовіддано захищав волю та незалежність України. Служив стрільцем-санітаром 2 гірсько-штурмового відділення 3 гірсько-штурмового взводу 2 гірсько-штурмової роти в/ч А3715. Від 09.03.2023 вважався таким, що зник безвісти під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Відповідно до рішення суду від 7 січня 2025 року встановлено факт загибелі захисника 13 березня 2023 року.