Понад рік вважався зниклим безвісти: на Донеччині поліг прикарпатець Слижук Михайло

Кутська громада на Івано-Франківщині знов у скорботі. Підтверджено факт загибелі на війні жителя села Тюдів добровольця Слижука Михайла, 1992 року народження.

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Повідомляє Кутська селищна рада, передає Правда.іф.

Що відомо про захисника

З 01.03.2022 Михайло Слижук добровольцем гідно та самовіддано захищав волю та незалежність України. Служив стрільцем-санітаром 2 гірсько-штурмового відділення 3 гірсько-штурмового взводу 2 гірсько-штурмової роти в/ч А3715. Від 09.03.2023 вважався таким, що зник безвісти під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Відповідно до рішення суду від 7 січня 2025 року встановлено факт загибелі захисника 13 березня 2023 року.