“На щиті” на Косівщину повертається Герой Петро Ковальчук

У неділю, 21 вересня, у Запорізькій області поліг військовослужбовець з Яблунівської громади Петро Ковальчук.
Скорботний кортеж захисника України прямує на Прикарпаття.
Про це повідомив очільник Косова Юрій Плосконос, передає Правда ІФ.
Шановні друзі. Завтра, 23 вересня о 14.00 в Косові на майдані Незалежності зустрічаємо полеглого Воїна – Петра Ковальчука, мешканця с. Уторопи Яблунівської територіальної громади,який загинув,захищаючи Батьківщину. Вічна Слава Героям, – написав мер Косова