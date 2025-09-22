ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
"На щиті" на Косівщину повертається Герой Петро Ковальчук
Автор: Петро Якимчук
22/09/2025 19:12
У неділю, 21 вересня, у Запорізькій області поліг військовослужбовець з Яблунівської громади Петро Ковальчук.

Скорботний кортеж захисника України прямує на Прикарпаття.

Про це повідомив очільник Косова Юрій Плосконос, передає Правда ІФ.

Шановні друзі. Завтра, 23 вересня о 14.00 в Косові на майдані Незалежності зустрічаємо полеглого Воїна – Петра Ковальчука, мешканця с. Уторопи Яблунівської територіальної громади,який загинув,захищаючи Батьківщину. Вічна Слава Героям, – написав мер Косова

