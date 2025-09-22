За вихідні патрульні виявили два ймовірні випадки незаконного обігу наркотичних речовин

В обох випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин справи.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.



Перший на вулиці Січових Стрільців, де 40-річний чоловік, побачивши поліцейських різко змінив напрямок руху.

Інспекторів така поведінка чоловіка насторожила, тому згідно зі ст. 34 ЗУ “Про Національну поліцію”, патрульні провели поверхневу перевірку та виявили згорток з речовиною, ймовірно, наркотичного походження.

Інший випадок — на вулиці Мазепи: 32-річна жінка мала при собі згорток з речовиною рослинного походження.