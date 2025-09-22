Франківський студент – учасник міжнародного молодіжного обміну

Студент 3 курсу спеціальності «Менеджмент» Університету Короля Данила Андрій Тихонюк став учасником програми Today youth leader, tomorrow entrepreneur. Польський проєкт для молодих підприємців Today youth leader, tomorrow entrepreneur відбувався впродовж 12-18 вересня в Закопаному. Обмін був присвячений молодіжному лідерству та підприємництву, інформує Правда.іф.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Мета проєкту – продемонструвати, що соціальна активність, волонтерство та місцеві ініціативи – це не лише цінна діяльність, але й ефективний спосіб набуття лідерських та підприємницьких навичок. Під час обміну учасники вивчали, як можуть впливати на своє оточення, організовувати заходи, мотивувати інших до дії та розвивати навички, які стануть у пригоді надалі.
Програма проєкту передбачала серію семінарів та практичних занять, які допомогли:
– ефективно планувати та реалізовувати соціальні проєкти;
– вивчити принципи управління командою та опанувати інструменти ефективної комунікації;
– просувати свою діяльність у медіа та публічному просторі;
– розвинути навички красномовства, ведення переговорів та лідерства.
«Такий досвід став для мене дуже цінним. Адже в межах навчання ми не просто слухали лекції, а багато вправлялися в проєктному менеджменті, гнучких методологіях, розвивали креативність і набули безліч бізнес-навичок. Щодня виконували різноманітні завдання – і це стало справжньою школою лідерства, співпраці та розвитку soft skills. Особливо запам’яталися лекції доктора Mieszko Olszewski – доцента бізнес-школи Академії Леона Козмінського у Варшаві. Він має величезний досвід у маркетингу, працював на топпосадах у таких корпораціях, як Bayer, Cersanit та інших. До речі, цей обмін – це не тільки про навчання. Ми вирушили у 25-кілометровий похід Татрами, і це найкрасивіший похід у моєму житті», – ділиться Андрій Тихонюк.