Група людей презентує плакат у приміщенні
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківський студент – учасник міжнародного молодіжного обміну

Автор: Любов Семанишин
22/09/2025 18:25
Студент 3 курсу спеціальності «Менеджмент» Університету Короля Данила Андрій Тихонюк став учасником програми Today youth leader, tomorrow entrepreneur. Польський проєкт для молодих підприємців Today youth leader, tomorrow entrepreneur відбувався впродовж 12-18 вересня в Закопаному. Обмін був присвячений молодіжному лідерству та підприємництву, інформує Правда.іф.

Мета проєкту – продемонструвати, що соціальна активність, волонтерство та місцеві ініціативи – це не лише цінна діяльність, але й ефективний спосіб набуття лідерських та підприємницьких навичок. Під час обміну учасники вивчали, як можуть впливати на своє оточення, організовувати заходи, мотивувати інших до дії та розвивати навички, які стануть у пригоді надалі.

Людина проводить презентацію в кімнаті зі слухачами.

Програма проєкту передбачала серію семінарів та практичних занять, які допомогли:

– ефективно планувати та реалізовувати соціальні проєкти;

– вивчити принципи управління командою та опанувати інструменти ефективної комунікації;

– просувати свою діяльність у медіа та публічному просторі;

– розвинути навички красномовства, ведення переговорів та лідерства.

Група молоді у вишиванках звертається до фотоапарата.

«Такий досвід став для мене дуже цінним. Адже в межах навчання ми не просто слухали лекції, а багато вправлялися в проєктному менеджменті, гнучких методологіях, розвивали креативність і набули безліч бізнес-навичок. Щодня виконували різноманітні завдання – і це стало справжньою школою лідерства, співпраці та розвитку soft skills. Особливо запам’яталися лекції доктора Mieszko Olszewski – доцента бізнес-школи Академії Леона Козмінського у Варшаві. Він має величезний досвід у маркетингу, працював на топпосадах у таких корпораціях, як Bayer, Cersanit та інших. До речі, цей обмін – це не тільки про навчання. Ми вирушили у 25-кілометровий похід Татрами, і це найкрасивіший похід у моєму житті», – ділиться Андрій Тихонюк.

Група людей відпочиває у горах

