Франківський студент – учасник міжнародного молодіжного обміну

Студент 3 курсу спеціальності «Менеджмент» Університету Короля Данила Андрій Тихонюк став учасником програми Today youth leader, tomorrow entrepreneur. Польський проєкт для молодих підприємців Today youth leader, tomorrow entrepreneur відбувався впродовж 12-18 вересня в Закопаному. Обмін був присвячений молодіжному лідерству та підприємництву, інформує Правда.іф.

Мета проєкту – продемонструвати, що соціальна активність, волонтерство та місцеві ініціативи – це не лише цінна діяльність, але й ефективний спосіб набуття лідерських та підприємницьких навичок. Під час обміну учасники вивчали, як можуть впливати на своє оточення, організовувати заходи, мотивувати інших до дії та розвивати навички, які стануть у пригоді надалі.

Програма проєкту передбачала серію семінарів та практичних занять, які допомогли:

– ефективно планувати та реалізовувати соціальні проєкти;

– вивчити принципи управління командою та опанувати інструменти ефективної комунікації;

– просувати свою діяльність у медіа та публічному просторі;

– розвинути навички красномовства, ведення переговорів та лідерства.