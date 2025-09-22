Довічне та 15 років позбавлення волі: прокуратура домоглася суворого покарання за подвійне вбивство

За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури завершено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо двох громадян, які вчинили особливо тяжкі злочини – умисне вбивство двох жінок та розбійний напад (п.п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Прокурори довели в суді, що у травні 2022 року обвинувачені – 44-річний житель Донеччини та 30-річна мешканка м. Києва – поселилися на тимчасове проживання в Калуському районі, де познайомилися з 19-річною місцевою жителькою. Під час спільного розпивання алкоголю між ними виник конфлікт, у ході якого співмешканці вирішили позбавити дівчину життя. Вони завдали їй численних ножових поранень, від яких вона померла, а тіло сховали у вбиральні.

Наступного дня зловмисники з метою заволодіння чужим майном проникли в будинок 54-річної жінки. Коли потерпіла відмовилася віддати гроші, вони вбили її аналогічним способом. Забравши гроші, комп’ютерну техніку, телевізор та ювелірні вироби, нападники втекли з місця події.

Вироком Рожнятівського районного суду чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі, а жінку – до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм майна.