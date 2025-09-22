У Франківську запустили великий збір 1,3 млн грн для п’яти підрозділів ЗСУ

Волонтер з Івано-Франківська Станіслав Ковановський відкрив масштабний збір коштів на потреби п’яти підрозділів ЗСУ, які щодня ведуть штурми та відбивають атаки ворога.
Загальна сума збору — 1 300 000 гривень.
Кошти підуть на придбання:
- 5 окремого штурмового батальйону – пікап Toyota Hilux для виконання штурмових завдань;
- 108 окремого гірсько-штурмового батальйону (3-я рота) – пікап Mitsubishi L200;
- роти ударних безпілотників “Аркан” – пікап Mitsubishi L200;
- батальйону безпілотних систем “Перун” – FPV-дрони;
- 50 полку Нацгвардії – дві антени “Avenger” для захисту дронів від втрати сигналу.
Щоб мотивувати донаторів, волонтер анонсував розіграш призів:
- за донат від 200 грн – колекційні патчі, шеврони, прапори, ексклюзивні дерев’яні емблеми 108 батальйону та 42 бригади, мерч 5 ОШБ;
- за найбільший донат – колонка, зроблена з тубусу легендарної гармати М777;
- за донат від 400 грн – шанс виграти новеньку PlayStation 5.
Долучитись до збору можна за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/7tAwoyyTk9
PayPal [email protected]
Реквізити банки:
- UA413220010000026207361226912
- Ковановський Станіслав Володимирович
- ЄДРПОУ 3268203537