Мегазбір для підрозділів армії України.
У Франківську запустили великий збір 1,3 млн грн для п’яти підрозділів ЗСУ

Автор: Олег Мамчур
22/09/2025 17:16
Волонтер з Івано-Франківська Станіслав Ковановський відкрив масштабний збір коштів на потреби п’яти підрозділів ЗСУ, які щодня ведуть штурми та відбивають атаки ворога.

Загальна сума збору — 1 300 000 гривень.

Кошти підуть на придбання:

  • 5 окремого штурмового батальйону – пікап Toyota Hilux для виконання штурмових завдань;
  • 108 окремого гірсько-штурмового батальйону (3-я рота) – пікап Mitsubishi L200;
  • роти ударних безпілотників “Аркан” – пікап Mitsubishi L200;
  • батальйону безпілотних систем “Перун” – FPV-дрони;
  • 50 полку Нацгвардії – дві антени “Avenger” для захисту дронів від втрати сигналу.
Щоб мотивувати донаторів, волонтер анонсував розіграш призів:

  • за донат від 200 грн – колекційні патчі, шеврони, прапори, ексклюзивні дерев’яні емблеми 108 батальйону та 42 бригади, мерч 5 ОШБ;
  • за найбільший донат – колонка, зроблена з тубусу легендарної гармати М777;
  • за донат від 400 грн – шанс виграти новеньку PlayStation 5.

Долучитись до збору можна за посиланнямhttps://send.monobank.ua/jar/7tAwoyyTk9

PayPal [email protected]

Реквізити банки:

  • UA413220010000026207361226912
  • Ковановський Станіслав Володимирович
  • ЄДРПОУ 3268203537

