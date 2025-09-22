На фронті загинув захисник із Порогів Федір Цьомко

У боях на Бахмутському напрямку загинув військовослужбовець Цьомко Федір Дмитрович, 1965 року народження, житель села Пороги.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Солотвинська селищна рада.
З 13 травня 2023 року Федір Цьомко вважався безвісти зниклим поблизу міста Бахмут на Донеччині.
«Жодними словами не втамувати біль утрати й ніколи не загоїти рану в душах близьких людей. Нехай душа Федора Дмитровича спочиває у мирі, а його відвага та самопожертва стануть прикладом для всіх нас», – зазначили в громаді.
Про зустріч тіла та чин поховання буде повідомлено додатково.