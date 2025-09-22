Смертельні травми сокирою: поліцейські затримали прикарпатця за підозрою в умисному вбивстві

На Верховинщині правоохоронці оперативно затримали 25-річного мешканця району, який завдав знайомому смертельних травм сокирою.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.



Фігуранта затримано в процесуальному порядку та повідомлено про підозру.

20 вересня близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення від жителя села Ільці про те, що в гужовому транспорті він виявив тіло 41-річного односельця з ознаками насильницької смерті.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група Верховинського відділення поліції, слідчі слідчого управління та криміналісти. У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили обставини злочину та оперативно затримали підозрюваного.

З’ясовано, що між чоловіками виник конфлікт на ґрунті ревнощів, у ході якого 25-річний зловмисник вдарив знайомого сокирою, спричинивши смертельні тілесні ушкодження.

Після скоєного він втік та переховувався у помешканні родича, де його розшукали й затримали поліцейські.

З місця події вилучено речові докази. Фігуранта затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років.

Слідство триває.