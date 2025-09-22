Госпіталізована до лікарні: в селі Вовчківці трапилося зіткнення двох машин

ДТП трапилася 21 вересня близько 8:30 в селі Вовчківці Снятинської громади.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що 35-річний водій автомобіля «Renault Megane» не врахував дорожню обстановку та не дотримався безпечної дистанції, унаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем «Mercedes-Benz».

Останнім керував 29-річний місцевий мешканець.У результаті ДТП 31-річна пасажирка «Renault Megane», мешканка громади, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Обох водіїв поліцейські перевірили на стан сп’яніння — вони виявилися тверезими. За всіма фактами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські наголошують водіям бути максимально уважними за кермом та обовʼязково дотримуватись правил дорожнього руху.