ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Госпіталізована до лікарні: в селі Вовчківці трапилося зіткнення двох машин

Автор: Уляна Роднюк
22/09/2025 15:40
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

ДТП трапилася 21 вересня близько 8:30 в селі Вовчківці Снятинської громади.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що 35-річний водій автомобіля «Renault Megane» не врахував дорожню обстановку та не дотримався безпечної дистанції, унаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем «Mercedes-Benz».

Останнім керував 29-річний місцевий мешканець.У результаті ДТП 31-річна пасажирка «Renault Megane», мешканка громади, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Обох водіїв поліцейські перевірили на стан сп’яніння — вони виявилися тверезими. За всіма фактами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські наголошують водіям бути максимально уважними за кермом та обовʼязково дотримуватись правил дорожнього руху.

Синій фургон з пошкодженнями на дорозі

СХОЖІ НОВИНИ