Обвинувачена у смертельній ДТП, де загинув спортсмен з Делятина Руслан Зупник, ймовірно, втекла за кордон

У справі про резонансну ДТП у Делятині, внаслідок якої загинув 40-річний спортсмен та депутат Руслан Зупник, з’явилися нові обставини.

Обвинувачена у цій справі, вихователька місцевого навчально-виховного комплексу Оксана Ждан, не з’являється на судові засідання та, за даними потерпілої сторони, могла виїхати за межі України, пише КУРС.

Нагадаємо, трагедія сталася вночі 2 березня 2025 року. Автомобіль Honda Accord під керуванням Ждан протаранив огорожу готелю «DelLand» у Делятині. Жінка залишила місце аварії, а її пасажир Руслан Зупник, який ще був живий після удару, залишився непритомним у машині. Вранці його госпіталізували, однак через півтори доби він помер у лікарні.

Зранку після аварії у водійки виявили алкоголь у крові. Попри це у червні цього року прокуратура подала до суду обвинувальний акт не за ст. 286-1 ККУ (керування у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого), а за м’якшою – ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Крім того, правоохоронці не вбачають складу злочину в тому, що жінка втекла з місця аварії, залишивши пасажира помирати, і не включили до обвинувального акту додаткову кваліфікацію за ст. 135 ККУ – залишення в небезпеці.

Оксана Ждан

Однак Оксана Ждан не з’явилася на жодне судове засідання. До речі, запобіжний захід їй чомусь не обирався.

10 вересня 2025 року, коли обвинувачена знову не прийшла на засідання Надвірнянського районного суду, представник потерпілої Марії Зупник – мами загиблого у ДТП – повідомив, що має інформацію про виїзд Ждан за кордон. Він звернувся з клопотанням витребувати у прикордонників дані про перетин кордону, а також з’ясувати, чи не змінювала обвинувачена прізвище для отримання нового паспорта. Суд клопотання задовольнив.

Крім того, суд доручив Надвірнянському райвідділу поліції доставити Ждан примусово на засідання, призначене на 29 вересня 2025 року. Адвокат обвинуваченої заявив, що не має із нею зв’язку, договір про надання правової допомоги він підписував із її чоловіком, який також на зв’язок не виходить.

До речі, у липні цього року Надвірнянський суд ухвалив рішення про розірвання шлюбу між Оксаною Ждан та її чоловіком Богданом Жданом. Ця обставина могла стати підставою для зміни її прізвища, що ускладнює розшук і перевірку інформації про можливий виїзд за кордон.