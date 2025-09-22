ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Серйозне пошкодження автомобіля після аварії в Україні.
У селі Гвізд трапилась ДТП з травмованим водієм

Автор: Уляна Роднюк
22/09/2025 15:30
На місці автопригоди слідчо-оперативна група встановила, що відбулося зіткнення двох транспортних засобів.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

34-річний мешканець району керував автомобілем «Volkswagen Touareg», а 26-річний місцевий житель був за кермом транспортного засобу «Mercedes-Benz».

Після зіткнення керманич «Volkswagen» врізався у будівлю місцевого магазину. Він отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу.

Керманича «Mercedes-Benz» поліцейські перевірили на стан сп’яніння – тверезий. В іншого водія у медичному закладі відібрано кров.

