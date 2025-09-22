20 вересня на вул. Довженка трапилася ДТП зі смертельним наслідком

Поліцейські попередньо встановили, що 39-річний водій автомобіля «BMW X5», мешканець обласного центру, вчинив наїзд на 84-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліція Івано-Франківської області.

В результаті аварії жінку з отриманими травмами доставили до лікарні, де вона померла. Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння – тверезий.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідство. Також аварії з травмованими сталися у Снятинській та Надвірнянській територіальних громадах.