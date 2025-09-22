Восьмеро прикарпатців отримали відзнаку “100 людей культури” від NV

Видання NV спільно з експертною радою склала лістинг авторитетних українських письменників, музикантів, художників, кіно- і театральних діячів, а також впливових артменеджерів і меценатів.

Так, Софія Андрухович, Юрій Андрухович, Артур Дронь, Юрій Іздрик та Тарас Прохасько отримали відзнаку за “вагомий внесок у створення культурного коду нації” у категорії “Література”, пише Бліц-Інфо.

Акторка Ірма Вітовська-Ванца та композитор Роман Григорів у категорії “Театр та кіно”. А Іван Малкович, власник і директор видавництва А-ба-ба-га-ла-ма-га – “Менеджери, продюсери, меценати”.

“Уперше після повномасштабного вторгнення журнал NV сформував список зі ста відомих українських митців, а також артменеджерів, продюсерів і меценатів, які продовжують творити та розвивати культуру під час війни. Список митців створений редакцією за допомогою фахівців, які безпосередньо повʼязані з галуззю”, – зазначають у виданні.

Всього 100 відомих українців отримали відзнаки у 5 категоріях. Переглянути всіх номінантів можна за посиланням.