Відомо, як проходитимуть вибори ректора Карпатського університету

Незабаром, 24–25 вересня Наглядова рада обиратиме нового ректора Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Новообраний ректор пробуде на посаді два роки.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Як проходитимуть вибори, в етері програми «Новий погляд» 19 вересня розповів в. о. ректора Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда, пише Фіртка.
«Наш університет потрапив в урядовий експеримент, який зосереджується на тому, щоб заклад був в корпоративному управлінні. Посилюється роль наглядових рад як представників власника, тобто Міністерства освіти і науки України.
Зараз серед всіх важливих завдань, які стоять в рамках цього експерименту, є вибори ректора. Вони відрізнятимуться від тих виборів, які були до цього часу.
Тобто до цього часу колектив обирав ректора, була завжди бурхлива кампанія, яка підживлювалася різноманітними навіть інформаційними супроводами. А в цьому випадку ректора обиратиме група з семи фахівців високого рівня, кожний з яких був так само обраний на міжнародному вибірковому конкурсі.
Їхнім завданням буде обрати серед кандидатів, які відважилися подати себе на ректора. Шаную своїх колег, які з повагою поставилися до цього питання. У нас немає 30-50 кандидатів, які хочуть стати ректором», — розповідає в. о. ректора.
За словами Ігоря Цепенди, новообраний ректор очолюватиме університет впродовж двох років, адже стільки ж триватиме експеримент. Він допоможе університету досягнути дослідницького рівня.
«Треба розуміти, що Карпатський національний університет – це шостий університет України. Тобто ми не входили в експеримент тільки з того погляду, що в нас якісь проблеми глобального характеру, які нам потрібно вирішити з зовнішнім управлінням.
Ми входили в експеримент тільки з метою того, щоб зміцнити позиції з погляду розвитку наукових шкіл, які потрібно фінансово забезпечити. Тому що в рамках експерименту одним із головних аспектів – грантова підтримка світового банку.
Нам потрібно і надалі поглиблювати свою наукову діяльність, оскільки університет прагне до статусу дослідницького. Таких університетів в кожній країні є тільки декілька. І якщо подивитися на той потенціал, який ми сьогодні маємо, будемо відверті, ми не виходимо сьогодні з топ-10 багатьох рейтингів і вітчизняних, і міжнародних.
Завдання колективу є амбітним – поглибити цю позицію і відповідно виходити на дослідницький університет», — каже Ігор Цепенда.
Очільник університету розповідає, що з 2012 року в університеті запропонували формулу, де не було сумнівів щодо чесності виборів або політичні мотивації.
«Мене обирали в період режиму Януковича. І ми знаємо всю історію, яка була до цього часу. Але шляхом того, що вибори були проведені відкрито і чесно, обирали тих, кого хотіли обирати. Тобто ця формула вже давно випрацьована для університету.
Так само зробили декілька запобіжників спільно з наглядовою радою, щоб не було сумнівів стосовно того, що суб’єктивно підійшли до оцінки того чи іншого кандидата. Вся співбесіда з кандидатом буде записана на відео і виставлена для всіх. Не має бути сумнівів стосовно того, що щось зроблено нечесно», — додав Ігор Цепенда.