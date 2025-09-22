ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Відомо, як проходитимуть вибори ректора Карпатського університету
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відомо, як проходитимуть вибори ректора Карпатського університету

Автор: Олег Мамчур
22/09/2025 14:20
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Незабаром, 24–25 вересня Наглядова рада обиратиме нового ректора Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Новообраний ректор пробуде на посаді два роки.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Як проходитимуть вибори, в етері програми «Новий погляд» 19 вересня розповів в. о. ректора Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда, пише Фіртка.

«Наш університет потрапив в урядовий експеримент, який зосереджується на тому, щоб заклад був в корпоративному управлінні. Посилюється роль наглядових рад як представників власника, тобто Міністерства освіти і науки України.

Зараз серед всіх важливих завдань, які стоять в рамках цього експерименту, є вибори ректора. Вони відрізнятимуться від тих виборів, які були до цього часу.

Тобто до цього часу колектив обирав ректора, була завжди бурхлива кампанія, яка підживлювалася різноманітними навіть інформаційними супроводами. А в цьому випадку ректора обиратиме група з семи фахівців високого рівня, кожний з яких був так само обраний на міжнародному вибірковому конкурсі.

Їхнім завданням буде обрати серед кандидатів, які відважилися подати себе на ректора. Шаную своїх колег, які з повагою поставилися до цього питання. У нас немає 30-50 кандидатів, які хочуть стати ректором», — розповідає в. о. ректора.

За словами Ігоря Цепенди, новообраний ректор очолюватиме університет впродовж двох років, адже стільки ж триватиме експеримент. Він допоможе університету досягнути дослідницького рівня.

«Треба розуміти, що Карпатський національний університет – це шостий університет України. Тобто ми не входили в експеримент тільки з того погляду, що в нас якісь проблеми глобального характеру, які нам потрібно вирішити з зовнішнім управлінням.

Ми входили в експеримент тільки з метою того, щоб зміцнити позиції з погляду розвитку наукових шкіл, які потрібно фінансово забезпечити. Тому що в рамках експерименту одним із головних аспектів – грантова підтримка світового банку.

Нам потрібно і надалі поглиблювати свою наукову діяльність, оскільки університет прагне до статусу дослідницького. Таких університетів в кожній країні є тільки декілька. І якщо подивитися на той потенціал, який ми сьогодні маємо, будемо відверті, ми не виходимо сьогодні з топ-10 багатьох рейтингів і вітчизняних, і міжнародних.

Завдання колективу є амбітним – поглибити цю позицію і відповідно виходити на дослідницький університет», — каже Ігор Цепенда.

Очільник університету розповідає, що з 2012 року в університеті запропонували формулу, де не було сумнівів щодо чесності виборів або політичні мотивації.

«Мене обирали в період режиму Януковича. І ми знаємо всю історію, яка була до цього часу. Але шляхом того, що вибори були проведені відкрито і чесно, обирали тих, кого хотіли обирати. Тобто ця формула вже давно випрацьована для університету.

Так само зробили декілька запобіжників спільно з наглядовою радою, щоб не було сумнівів стосовно того, що суб’єктивно підійшли до оцінки того чи іншого кандидата. Вся співбесіда з кандидатом буде записана на відео і виставлена для всіх. Не має бути сумнівів стосовно того, що щось зроблено нечесно», — додав Ігор Цепенда.

СХОЖІ НОВИНИ