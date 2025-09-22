Відомо, як проходитимуть вибори ректора Карпатського університету

Незабаром, 24–25 вересня Наглядова рада обиратиме нового ректора Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Новообраний ректор пробуде на посаді два роки.

Як проходитимуть вибори, в етері програми «Новий погляд» 19 вересня розповів в. о. ректора Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда, пише Фіртка.

«Наш університет потрапив в урядовий експеримент, який зосереджується на тому, щоб заклад був в корпоративному управлінні. Посилюється роль наглядових рад як представників власника, тобто Міністерства освіти і науки України. Зараз серед всіх важливих завдань, які стоять в рамках цього експерименту, є вибори ректора. Вони відрізнятимуться від тих виборів, які були до цього часу. Тобто до цього часу колектив обирав ректора, була завжди бурхлива кампанія, яка підживлювалася різноманітними навіть інформаційними супроводами. А в цьому випадку ректора обиратиме група з семи фахівців високого рівня, кожний з яких був так само обраний на міжнародному вибірковому конкурсі. Їхнім завданням буде обрати серед кандидатів, які відважилися подати себе на ректора. Шаную своїх колег, які з повагою поставилися до цього питання. У нас немає 30-50 кандидатів, які хочуть стати ректором», — розповідає в. о. ректора.

За словами Ігоря Цепенди, новообраний ректор очолюватиме університет впродовж двох років, адже стільки ж триватиме експеримент. Він допоможе університету досягнути дослідницького рівня.

«Треба розуміти, що Карпатський національний університет – це шостий університет України. Тобто ми не входили в експеримент тільки з того погляду, що в нас якісь проблеми глобального характеру, які нам потрібно вирішити з зовнішнім управлінням. Ми входили в експеримент тільки з метою того, щоб зміцнити позиції з погляду розвитку наукових шкіл, які потрібно фінансово забезпечити. Тому що в рамках експерименту одним із головних аспектів – грантова підтримка світового банку. Нам потрібно і надалі поглиблювати свою наукову діяльність, оскільки університет прагне до статусу дослідницького. Таких університетів в кожній країні є тільки декілька. І якщо подивитися на той потенціал, який ми сьогодні маємо, будемо відверті, ми не виходимо сьогодні з топ-10 багатьох рейтингів і вітчизняних, і міжнародних. Завдання колективу є амбітним – поглибити цю позицію і відповідно виходити на дослідницький університет», — каже Ігор Цепенда.

Очільник університету розповідає, що з 2012 року в університеті запропонували формулу, де не було сумнівів щодо чесності виборів або політичні мотивації.