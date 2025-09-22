Франківська “Говерла” виборола “бронзу” баскетбольного турніру до Дня захисників та захисниць України

Баскетбольний клуб “Говерла” поступився столичній команді “Київ-Баскет” в межах турніру з баскетболу до Дня захисників та захисниць України. За результатами змагань, франківці посіли третє місце.

Перша половина матчу закінчилася з рахунком 42:33 на користь господарів майданчика — “Говерли”. Після великої перерви гостям вдалося зрівняти рахунок і за підсумками третьої чверті трішки вийти вперед — 63:68.

У четвертій чверті розрив збільшувався, і з рахунком 76:82 перемогу святкувала команда з Києва.

Після завершення гри відбулося нагородження. Франківська “Говерла” отримала кубок за третє місце, баскетболісти з клубу “Київ-Баскет” були другими. Абсолютними переможцями турніру стали “Харківські соколи”.

У межах турніру з баскетболу до Дня захисників та захисниць України, що проходив в Івано-Франківську впродовж 19-21 вересня, господарі майданчика обіграли волинську команду “Старий Луцьк” — 65:52 та поступилися “Харківським соколам” — 53:62.