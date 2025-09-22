ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Волонтери UAnimals прибрали заповідник "Касова гора" на Прикарпатті
Диван на коліщатках в темній вітальні

Волонтери UAnimals прибрали заповідник “Касова гора” на Прикарпатті

Автор: Олег Мамчур
22/09/2025 13:45
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Відбувся всеукраїнський Марш прибирання UAnimals. Серед заповідників, що їх у різних областях України почистили від сміття волонтери, був і прикарпатський – “Касова гора”.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Як розповіли на сторінці екологічного руху, 20 вересня понад 400 фантастичних людей на 5 локаціях рятували природу від згубного сміття.

Наводили лад у «Подільських Товтрах» на Хмельниччині, «Касовій горі» на Івано-Франківщині, «Голосіївському» на Київщині, «Нижньодністровському» на Одещині, в «Хортиці» у Запоріжжі. На Марш вийшли дорослі, літні люди й батьки разом із дітьми.

У «Касовій горі» після прибирання ще й розповіли про гуманне ставлення до тварин і провели екскурсію.

На цій локації мешкають тварини, врятовані з неволі та від жорстокого поводження, а ще — популяція червонокнижних ховрахів крапчастих. Саме для них UAnimals профінансували адаптаційний вольєр.

Волонтери UAnimals прибрали заповідник "Касова гора" на Прикарпатті 1

Загалом 19,5 тонн сміття зібрали волонтери та волонтерки на Марші прибирання UAnimals.

СХОЖІ НОВИНИ