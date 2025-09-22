На шість мільйонів гривень: на кордоні виявили 148 телефонів iPhone. ФОТО

Днями в пункт пропуску «Шегині-Медика» із Польщі прибули «Рено» та «Мерседес» під керуванням 41-річного мешканця Львівщини та 43-літнього жителя Буковини.

Про це повідомили на сторінці Львівської митниці.

Під час проходження митного контролю кожен з керманичів вказав у декларації про переміщення мікроавтобусом «лише особистих речей».

Зважаючи на «дивну» поведінку водіїв, транспортні засоби відразу скерували на перевірку за сканувальною системою. В результаті техніка показала аномалії в обох авто.

І вже під час поглибленого огляду працівники митниці виявили в багажних відділеннях бусів 49 і 99 айфонів. В останньому випадку гаджети були приховані у спеціально облаштованому тайнику.

Огляд транспортних засобів завершено. Триває документування за фактом порушення митних правил.

За попередніми даними, вартість товарів становить понад 6 мільйонів гривень.