На Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківщини Петро Ковальчук
На Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківщини Петро Ковальчук

Автор: Олег Мамчур
22/09/2025 13:06
21 вересня 2025 року у Запорізькій області поліг військовослужбовець з Яблунівської громади Петро Ковальчук.

Про загибель бійця повідомили на Facebook-сторінці громади, пише Правда.

Як ідеться у дописі, Петро Ковальчук народився у селі Мишин Коломийського району. Жив у селі Уторопи.

До лав Збройних сил України чоловік долучився з перших днів повномасштабного вторгнення — 27 лютого 2022 року.

Петро Ковальчук загинув на околиці села Малинівка Пологівського району.

