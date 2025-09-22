На Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківщини Петро Ковальчук

21 вересня 2025 року у Запорізькій області поліг військовослужбовець з Яблунівської громади Петро Ковальчук.
Про загибель бійця повідомили на Facebook-сторінці громади, пише Правда.
Як ідеться у дописі, Петро Ковальчук народився у селі Мишин Коломийського району. Жив у селі Уторопи.
До лав Збройних сил України чоловік долучився з перших днів повномасштабного вторгнення — 27 лютого 2022 року.