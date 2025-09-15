“На щиті” у Калуську громаду повертається герой Олександр Шулик

У вівторок, 16 вересня, Калуська громада зустрічатиме полеглого Героя Олександра Шулика
Пр це повідомила Калуська міська рада, передає правда ІФ
О 10.00 – виїзд траурної колони з тілом полеглого Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:
- – вул. Івано-Франківська;
- – вул. Бандери;
- – вул. Грушевського;
- – вул. Винниченка;
- – пр. Лесі Українки;
- – вул. Б. Хмельницького;
- – вул. Молодіжна, 3 (заїзд до рідного дому Воїна);
- – вул. Литвина;
- – вул. С. Стрільців;
- – вул. Євшана;
- – ПК «Мінерал».
Парастас о 10:45.
Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 16 вересня, о 14:00 від ПК «Мінерал».
Відправа – у соборі Всіх Святих Землі Української.
Поховають полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.
Вічна пам’ять та слава Героєві Олександрові Шулику.