"На щиті" у Калуську громаду повертається герой Олександр Шулик
Диван на коліщатках в темній вітальні

“На щиті” у Калуську громаду повертається герой Олександр Шулик

Автор: Петро Якимчук
15/09/2025 20:35
У вівторок, 16 вересня, Калуська громада зустрічатиме полеглого Героя Олександра Шулика

Пр це повідомила Калуська міська рада, передає правда ІФ

О 10.00 – виїзд траурної колони з тілом полеглого Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:

  • – вул. Івано-Франківська;
  • – вул. Бандери;
  • – вул. Грушевського;
  • – вул. Винниченка;
  • – пр. Лесі Українки;
  • – вул. Б. Хмельницького;
  • – вул. Молодіжна, 3 (заїзд до рідного дому Воїна);
  • – вул. Литвина;
  • – вул. С. Стрільців;
  • – вул. Євшана;
  • – ПК «Мінерал».

Парастас о 10:45.

Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 16 вересня, о 14:00 від ПК «Мінерал».

Відправа – у соборі Всіх Святих Землі Української.

Поховають полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.

Полеглий Олександр Шулик

Вічна пам’ять та слава Героєві Олександрові Шулику.

