Українці отримали понад 500 млн кешбеку в липні
Українці отримали понад 500 млн кешбеку в липні: долучається і прикарпатський бізнес

Автор: Олег Мамчур
15/09/2025 20:33
У липні українці витратили понад 5 млрд грн на придбання вітчизняних товарів, зареєстрованих в програмі «Національний кешбек». І це найбільша сума за місяць від старту програми.

За ці покупки держава відшкодувала 507 млн грн кешбеку для 3,6 мільйонів покупців, які активували свої картки у застосунку Дія, повідомляють у пресслужбі Івано-Франківської ОВА.

Активно долучається до національної економічної платформи бізнес Прикарпаття.

На сьогодні:

  •  36 місцевих виробників вже є учасниками програми;
  •  працюють 1184 торгові точки;
  •  асортимент перевищує 2100 видів товарів, виготовлених у нашому регіоні.

