Українці отримали понад 500 млн кешбеку в липні: долучається і прикарпатський бізнес

У липні українці витратили понад 5 млрд грн на придбання вітчизняних товарів, зареєстрованих в програмі «Національний кешбек». І це найбільша сума за місяць від старту програми.

За ці покупки держава відшкодувала 507 млн грн кешбеку для 3,6 мільйонів покупців, які активували свої картки у застосунку Дія, повідомляють у пресслужбі Івано-Франківської ОВА.

Активно долучається до національної економічної платформи бізнес Прикарпаття.

На сьогодні: