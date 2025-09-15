Українці отримали понад 500 млн кешбеку в липні: долучається і прикарпатський бізнес

У липні українці витратили понад 5 млрд грн на придбання вітчизняних товарів, зареєстрованих в програмі «Національний кешбек». І це найбільша сума за місяць від старту програми.
За ці покупки держава відшкодувала 507 млн грн кешбеку для 3,6 мільйонів покупців, які активували свої картки у застосунку Дія, повідомляють у пресслужбі Івано-Франківської ОВА.
Активно долучається до національної економічної платформи бізнес Прикарпаття.
На сьогодні:
- 36 місцевих виробників вже є учасниками програми;
- працюють 1184 торгові точки;
- асортимент перевищує 2100 видів товарів, виготовлених у нашому регіоні.