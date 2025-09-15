ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Трамп заявив, що йому доведеться втрутитися у переговори між Зеленським і путіним
Автор: Олег Мамчур
15/09/2025 20:01
Президент США Дональд Трамп повідомив, що між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним існує «незбагненна ненависть», і йому, ймовірно, доведеться особисто втрутитися, щоб організувати прямий діалог між сторонами.

Про це американський лідер заявив журналістам перед посадкою на Air Force 1.

«Я хочу зупинити цю війну. Я зупинив сім воєн раніше і думав, що це буде легко, але це стало складним завданням. Ненависть між Зеленським і путіним – незбагненна. Вони настільки ненавидять один одного, що майже не можуть дихати. Тож, гадаю, мені доведеться втрутитися», – сказав Трамп.

Він додав, що переговори між лідерами можуть відбутися «відносно скоро», але конкретні терміни не назвав.

За його словами, це може бути як тристоронній саміт, так і проста зустріч – форма не має значення, головне, щоб сторони змогли поговорити.

