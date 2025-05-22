На Снятинщині незаконно передали ставок в оренду на 35 років

Коломийська окружна прокуратура у судовому порядку повернула земельну ділянку з водним об’єктом до земель запасу Снятинської міської ради.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили в Прокуратурі Івано-Франківської області.

«Прокурори встановили, що у 2020 році ділянка площею понад 3 га була протиправно передана в оренду для рибогосподарських потреб. Орган місцевого самоврядування передав ділянку на 35 років без дотримання конкурентних засад — не проведено земельні торги і не погодженого паспорт водного об’єкта. У зв’язку з цим прокурори пред’явили позов про визнання рішення органу місцевого самоврядування незаконним та недійсним договору оренди земельної ділянки, зобов’язання орендаря повернути ділянку».

Снятинський районний суд повністю задовольнив позов прокуратури. Після набрання рішенням законної сили будуть вжиті заходи щодо його невідкладного виконання.