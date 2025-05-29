На Сумщині загинув старший солдат Назар Малецький з Франківщини

Отинійщина втратила ще одного Героя старшого солдата Назара Малецького.

Прощання з воїном відбудеться завтра, 30 травня, о 15 годині на центральній площі селища Отинія (зі сторони міста Коломия). Повідомляє Отинійська селищна територіальна громада, передає Правда.іф.

Всіх мешканців громади просять гідно вшанувати захисника.

“З глибоким сумом повідомляємо, що 25 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Садки, Сумської області, загинув наш земляк — старший солдат Назар Федорович Малецький, снайпер 1 відділення 2 взводу снайперів роти снайперів військової частини А0284.

Назар народився 2 серпня 1991 року, був мобілізований для захисту України, залишаючись вірним Військовій присязі, своєму народові та державі. Він героїчно загинув, віддано виконуючи військовий обов’язок — за нашу свободу і незалежність”, – йдеться у дописі.