Юлія “Тайра” Паєвська презентувала у Франківську книгу “Наживо”

Сьогодні свою книгу віршів “Наживо” у Івано-Франківську презентувала українська військовослужбовиця, парамедикиня, волонтерка і командирка підрозділу «Янголи Тайри» та евакуаційного відділення 61-го військового мобільного госпіталю, дизайнерка, президентка федерації айкідо «Мутокукай-Україна» Юлія Паєвська, інформує Правда.іф.

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“Жінка, яка пройшла полон – і змогла записати вірші з того боку вічності”, – пише на обкладинці книги. Сама ж авторка пояснює: її поезію зможе зрозуміти не кожен.

“Це досить жорсткі тексти, не такі, до яких люди звикли. Книга зайде пораненим, ветеранам, тим, хто на нулі, хто полонений”, – каже Тайра.

До цієї книги увійшло те, що Юлія пережила за 11 років війни, біль полону.

“Спершу поезія керувала мною і вимагала зусиль. Тепер я просто пишу. Мені це допомогло оволодіти своїми думками, отримати контроль над своїми емоціями. Мені дісталася нелегка доля, але я не скаржуся. З будь-якої ситуації намагаюся зробити все можливе для моєї країни”, – говорить Юлія.

Під час презентації вона розповіла про свій досвід медикині Майдану. Для неї Майдан почався і триває досі. У Маріуполі Тайра займалася сортуванням поранених. У полоні писала вірші, видряпувала їх на стінах камери. Це було суворо заборонено, але все ж це робила. Жодного з них не пам’ятає і скоріш за все ці тексти вороги стерли зі стін.