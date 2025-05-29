26-річний калушанин пограбував 78-річну бабусю

Фігурант скоїв грабіж у Калуші. Його оперативники затримали за лічені години після вчинення злочину.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

28 травня до калуських поліцейських надійшло повідомлення від місцевої мешканки. Жінка повідомила, що невідомий чоловік посеред вулиці пограбував її 78-річну бабусю.

За описом зовнішності нападника, поліцейські його встановили та оперативно затримали на одній із вулиць районного центру. Йдеться про 26-річного калушанина, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

“Під час проведення першочергових слідчих дій, поліцейські встановили, що коли потерпіла вийшла зі свого помешкання на вулицю, зловмисник підійшов до жінки та вирвав з рук мобільний телефон. Опісля, втік з місця скоєння злочину”, – йдеться у дописі.

Слідчими здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях, пов’язаних з майновими злочинами та злочинами проти життя і здоров’я, які були вчинені затриманим.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчими територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд підозрюваному обере запобіжний захід.

Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років ув’язнення.