В Івано-Франківську перед судом постане чоловік, який стріляв у поліцейського

Прокурори Окружної прокуратури міста Івано-Франківська скерували до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного мешканця Івано-Франківської територіальної громади за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків, а також незаконного зберігання вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 345 КК України).

Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф.

“Слідством встановлено, що у квітні 2025 року чоловік здійснив постріл із вогнепальної зброї в сторону працівника поліції, який проводив слідчі дії. Поліцейський отримав легкі тілесні ушкодження, а зловмисник втік з місця події. Проте згодом його затримали. В його помешканні правоохоронці виявили автомат та патрони, які він зберігав без відповідних дозвільних документів”, – йдеться у дописі.

За вказані кримінальні правопорушення йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.