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На Тлумаччині зустріли загиблого військового Володимира Візнюка. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
22/03/2025 10:05
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21 березня на Тлумаччині зустріли тіло загиблого військовослужбовця Володимира Візнюка, 1983 року народження, уродженця села Долина, Олешанської сільської територіальної громади.

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Про це пише Правда з посиланням на типовий Тлумач.

Захисник проходив службу гранатометником гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмової роти військової частини А1778. Воїн загинув, виконуючи бойове завдання.

Церемонія прощання з полеглим захисником відбудеться 22 березня о 12:00 у рідному селі Долина. 

На Тлумаччині зустріли загиблого військового