У Франківську з 12 квітня курсуватимуть автобуси до садово-городніх масивів

З 12 квітня в Івано-Франківську почнуть курсувати автобуси до садово-городніх масивів. Як і в попередні роки, запустять 15 таких маршрутів.
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Про це сказав у відеозверненні на Facebook-сторінці голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
З його слів, також курсуватимуть автобуси на кладовище у Чукалівку. Докладні графіки оприлюднять пізніше.