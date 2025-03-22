У Франківську з 12 квітня курсуватимуть автобуси до садово-городніх масивів

З 12 квітня в Івано-Франківську почнуть курсувати автобуси до садово-городніх масивів. Як і в попередні роки, запустять 15 таких маршрутів.

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Про це сказав у відеозверненні на Facebook-сторінці голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

З його слів, також курсуватимуть автобуси на кладовище у Чукалівку. Докладні графіки оприлюднять пізніше.