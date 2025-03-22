Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
22 березня – 130 років від дня народження Марії Сабат-Свірської (1895-1983), української оперної співачки (сопрано) і педагогині, родом із с. Помонята Рогатинського району (нині Рогатинської міської територіальної громади Івано-Франківського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.