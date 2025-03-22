З початку року скарг на порушення з боку ТЦК стало більше, – Лубінець

Цього року все частіше почали надходити скарги на порушення прав з боку працівників ТЦК, зокрема у Харкові та області. Крім того, з’явилися відео, де насильно затягують до машини ТЦК велосипедистів, що є неприпустимим.
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Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.
«Порушення прав людини з боку працівників ТЦК: кількість зростає, характер змінюється. У 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК. І тенденція зберігається», – написав він.
За словами Лубінця, всього за ці 2,5 місяці в офісі омбудсмена отримали понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень у Харківській області: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.
За його словами, кожен такий випадок не залишається без уваги.
«Останнім часом у медіа розміщені щонайменше 3 відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів поміщають до машин», – повідомив Лубінець.
Омбудсмен наголосив, що такі дії є неприпустимими.