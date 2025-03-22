За минулу добу Сили оборони ліквідували 1210 російських солдатів

За добу ЗСУ ліквідували 1210 окупантів. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 902 010 військових.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 902 010 (+1210) осіб,
- танків ‒ 10403 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21609 (+20) од,
- артилерійських систем – 24944 (+96) од,
- РСЗВ – 1327 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1111 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30338 (+258),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41425 (+166) од,
- спеціальна техніка ‒ 3782 (+0)
Дані уточнюються.