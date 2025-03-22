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За минулу добу Сили оборони ліквідували 1210 російських солдатів
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1210 російських солдатів

Автор: Олег Мамчур
22/03/2025 07:56
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За добу ЗСУ ліквідували 1210 окупантів. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 902 010 військових.

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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 902 010 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 10403 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21609 (+20) од,
  • артилерійських систем – 24944 (+96) од,
  • РСЗВ – 1327 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 1111 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30338 (+258),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41425 (+166) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3782 (+0)

Дані уточнюються.

Втрати ворога: дані від 24.02.22 до 22.03.2025