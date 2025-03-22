На Калущині проведуть автопробіг у пам’ять про полеглих захисників

22 березня у Калуській громаді проведуть автопробіг у пам’ять про полеглих захисників.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пам’ятний захід розпочнеться 22 березня біля каменя Незалежності, що на бульварі Незалежності:

Об 11:30 год – формування автомобільної колони (ред. третя полоса).

О 12:00 – розпочнеться подія.

Маршрут пролягатиме вулицями міста: бульвар Незалежності, Євшана, Героїв України, Богдана Хмельницького до ВПУ №7, Богдана Хмельницького, проспект Лесі Українки Дзвонарська, Рубчака, Козоріза, Хотіньска, об’їздна дорога до кольца в Підгірках – далі вулицями Степана Бандери, Пагорб Слави, Височанка, заїзд до могил наших полеглих Захисників на кладовищі.

На Алеї Слави відбудеться спільна молитва за вічний спочинок Героїв.

Також організатори просять з собою брати державну символіку, батальйонні прапори, квіти, лампадки.