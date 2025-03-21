На Франківщині відкрили анотаційні дошки трьом полеглим захисникам

Відкриттям інтерактивних меморіальних дощок у Калуші увічнили пам’ять трьох Героїв, які віддали життя на захисті Батьківщини: Сергію Гашуку, Ігорю Кащаку та Олегу Андріїву.

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Повідомляє Калуська міська рада, передає Правда.іф.

На фасаді Калуського ліцею №7 встановлено та освячено меморіальні дошки Героям-випускникам закладу:

– Сергію Гашуку (06.08.1975 — 16.07.2024), стрільцю стрілецького відділення стрілецької роти однієї із військових частин. Загинув унаслідок авіаційного удару під час виконання бойового завдання у Харківській області;

– Старшому солдатові Ігорю Кащаку (05.12.1971 — 20.03.2023), водію-піхотинцю окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Помер у медичному закладі міста Дніпро від травми, отриманих на бойових позиціях у Донецькій області;

– старшому сержантові Олегові Андріїву (28.09.1968 — 01.02.2024), командирові відділення зв’язку взводу зв’язку 102 бригади Сил територіальної оборони ім. полковника Дмитра Вітовського. Помер унаслідок гострої серцевої недостатності під час виконання військового обов’язку у Запорізькій області.

Скорботна подія об’єднала на подвір’ї ліцею рідних і близьких Героя, учнів, учителів, небайдужих мешканців громади. Присутні передивилися відеоматеріали про життя і боротьбу полеглих Героїв, їхню пам’ять пошанували хвилиною мовчання. Під час освячення дощок і пам’ятної панахиди змолили молитви за їхні душі.

Війна забирає життя не лише на полі бою. Це величезне фізичне, емоційне навантаження, травми, які з часом можуть згубно вплинути на стан здоров’я. Побратим загиблого Ігоря Кащака пригадав одну із розмов.

“Я мав честь із покійним Ігорем Кащаком проходити службу. Цими днями 22 року на наші позиції прилетіли дві ворожі ракети, і 16 воїнів нашої бригади отримали поранення. Я зустрівся з Ігорем, він тримався за голову. Я спитався, що сталося. Він відказав, що теж контужений. Я порадив звернутися до медиків. Він відповів: якось буде. Якось не вийшло, — пригадує побратим. — Мужній, відважний, справедливий, добрий, завжди готовий прийти на допомогу. Надзвичайно любив свою родину і свою Батьківщину. Кажуть – за воїнами не плачуть, за воїнами сумують”.

Рідні теплими словами згадали полеглих Героїв. Для них це — велике горе, спільне для всіх.

“Прошу: пам’ятайте про подвиг наших синів, батьків, братів. Я не знаю всіх, але серце болить за кожного. Адже це наші діти, це наші воїни. Вони мріяли і віддали життя за вільну, квітучу Україну”, — зболено просила мати полеглого Героя Сергія Гашука.

На фасаді Калуського ліцею №7 — 12 барельєфів і меморіальних дощок полеглим за волю України випускникам. Директор ліцею Володимир Кіндрат зізнався: щоразу, відкриваючи меморіальну дошку, надіявся, що це — востаннє. Однак, кількість випускників освітнього закладу, загиблих на війні, невблаганно зростає. Наразі їх — 26.

Керуючий справами виконавчого комітету Калуської міської ради Олег Савка підкреслив, що пам’ять про загиблих Воїнів має жити щодня: у пам’ятних заходах, назвах турнірів, на сторінках книг, у серцях усіх, хто проходить повз меморіальні дошки, звідки дивляться очі Героїв.

Для цього ГО «Спогади крізь віки» виготовило відеоматеріали про життя і боротьбу загиблих Захисників, переглянути які можна, зісканувавши QR-коди на інтерактивних меморіальних