В Івано-Франківську проведуть конкурс на кращого двірника

В Івано-Франківську стартував конкурс «Найкращий двірник Івано-Франківська – 2025».
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
Конкурс триватиме з 20 березня до 15 квітня. Перший етап триватиме з 20 березня до 31 березня 2025 року. Впродовж цього часу мешканці міста можуть подавати кандидатуру двірника, заповнивши Google-форму.
Другий етап, голосування, триватиме з 1 квітня до 15 квітня. Під час голосування буде обрано переможця. Голосувати можна буде тільки один раз і за одного учасника, якого буде подано у Google-формі на першому етапі. Переможець конкурсу отримає грошову винагороду, а 7 фіналістів – подарунки.
“Це люди, завдяки клопіткій праці яких наше місто завжди охайне та чисте. Знаєте двірника, який добре дбає про чистоту нашого міста або вашого району? Подайте його кандидатуру і нехай переможе найкращий!”, – пише мер.