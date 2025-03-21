В Івано-Франківську проведуть конкурс на кращого двірника

В Івано-Франківську стартував конкурс «Найкращий двірник Івано-Франківська – 2025».

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Конкурс триватиме з 20 березня до 15 квітня. Перший етап триватиме з 20 березня до 31 березня 2025 року. Впродовж цього часу мешканці міста можуть подавати кандидатуру двірника, заповнивши Google-форму.

Другий етап, голосування, триватиме з 1 квітня до 15 квітня. Під час голосування буде обрано переможця. Голосувати можна буде тільки один раз і за одного учасника, якого буде подано у Google-формі на першому етапі. Переможець конкурсу отримає грошову винагороду, а 7 фіналістів – подарунки.