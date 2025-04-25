На війні поліг бойовий медик з Франківщини Пасічник Володимир

Гірка звістка про загиблого військовослужбовця Пасічника Володимира надійшла у Делятинську громаду.

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Повідомляє Делятинська територіальна громада, передає Правда.іф.

Воїн з Делятина, який з вересня 2024 року вважався зниклим безвісти, після проведення експертизи, на превеликий жаль, виявився серед загиблих.

“Бойовий медик третього стрілецького взводу другої стрілецької роти, штаб-сержант Пасічник Володимир Олексійович, 1994 р.н. загинув внаслідок артилерійського обстрілу 26 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями російських загарбників в районі населеного пункту Дорожнянка Пологівського району Запорізької області”, – йдеться у дописі. Зустріч скорботного кортежу

Завтра, 26 квітня, в суботу очікують прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого військовослужбовця з Делятина Володимира Пасічника.

Скорботний кортеж прибуде в Делятин орієнтовно між 11 та 12 годиною.

Маршрут: Центр Делятина -Делятин (Авіаційна).

Тіло Воїна перебуватиме в клубі по вул. Авіаційна, де відбуватиметься прощання з Героєм.

Читання Псалтиру розпочнеться о 17 годині в суботу, 26 квітня.

Похорон розпочнеться о 13.00 год в неділю, 27 квітня.

Поховають Володимира Пасічника на кладовищі на Площі в Делятині.