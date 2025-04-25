Тарасу Масляку вручили високу нагороду “За сприяння війську”

На засіданні виконавчого комітету було вручено нагрудний знак «За сприяння війську» від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Цю нагороду отримав головний лікар КНП “Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківської міської ради” Тарас Масляк.

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По це пише Правда.іф з посиланням на міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.