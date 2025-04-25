ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Нагородження у міській раді Івано-Франківська
Диван на коліщатках в темній вітальні

Тарасу Масляку вручили високу нагороду “За сприяння війську”

Автор: Оксана Марушкевич
25/04/2025 15:58
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На засіданні виконавчого комітету було вручено нагрудний знак «За сприяння війську» від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Цю нагороду отримав головний лікар КНП “Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківської міської ради” Тарас Масляк.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

По це пише Правда.іф з посиланням на міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

“Дякую за роботу, підтримку і порятунок життів захисників“, – зазначив міський голова.

Медаль Збройних сил України на документі
Люди на конференції, хтось стоїть і слухає.