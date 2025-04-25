Тарасу Масляку вручили високу нагороду “За сприяння війську”

На засіданні виконавчого комітету було вручено нагрудний знак «За сприяння війську» від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Цю нагороду отримав головний лікар КНП “Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківської міської ради” Тарас Масляк.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
По це пише Правда.іф з посиланням на міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
“Дякую за роботу, підтримку і порятунок життів захисників“, – зазначив міський голова.