В Івано-Франківську проведуть юридичний форум для ветеранів 

24 квітня в Івано-Франківську відбулася пресконференція, присвячена «Дню юридичної підтримки для ветеранів та ветеранок».

Платформа «Тепле місто» організувала захід з метою привернення уваги до потреб ветеранів, які після повернення з фронту зіштовхуються з численними юридичними викликами.

Пише Фіртка.

Досить часто ветерани, які повертаються до цивільного життя, у бесідах із цивільними згадують про те, що простіше скористатися послугами адвоката на платній основі, сплатити гонорар і швидко вирішити свою справу. Ми прагнемо розвінчати цей міф і продемонструвати, що сьогодні, як на рівні громадянського суспільства, так і в сфері бізнесу та державних структур, існують організації, які насправді постійно надають необхідну юридичну підтримку ветеранам і ветеранами. Ця ідея зародилася в ході бесіди з нашими друзями-ветеранами, і ми вирішили організувати юридичний день у форматі форуму, на якому можна отримати допомогу та підтримку з різноманітних питань», — зазначає керівниця платформи «Тепле Місто» Оксана Бриндзак.

Оксана Бриндзак додає, форум покликаний надати безперервне консультування і знайомство надалі, яке дозволить ветеранам і ветеранкам отримувати всі необхідні консультації з тих питань, які їм важливі у сфері юриспруденції.

«Наше завдання насамперед — познайомити ветеранів з юристом з різних організацій, які зможуть безперервно надавати їм допомогу. Це представники з різних організацій, з якими на форумі можна буде проконсультуватись й надалі створити систематичне партнерство».

«Юридичний день для ветеранів та ветеранок» відбудеться 30 квітня в Католицькому ліцеї св. Василія Великого, що на вулиці Шевченка, 11. Початок об 10:00.

«Юридичні консультації — це найчастіший запит від ветеранів і ветеранок. Проблематика цих консультацій в тому, що допомога часто передбачає одноразову консультацію і це не завжди вирішує проблему», — координатор ветеранського напряму платформи «Тепле Місто», ветеран Андрій Фармуга.

Ветеран, військовий юрист Сергій Галкін каже, працює у форматі волонтерської допомоги — без договорів і формальностей.

«Найчастіше ветерани та військовослужбовці звертаються до юристів та адвокатів із запитами про неналежне грошове забезпечення та неправильно встановлений причинно-наслідковий звʼязок їхнього захворювання. Також важливим аспектом є належне оформлення документів, і з цим можуть допомогти юристи та адвокати», — сказав Сергій Галкін.

Як розповіли організатори, на «Юридичному дні для ветеранів та ветеранок» кваліфіковану допомогу безплатно та швидко нададуть фахівці з «Юридичної сотні», громадської організації «Принцип» та компанії «Moris».