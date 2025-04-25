Стало відомо, скільки проваджень за штрафи ТЦК відкрили на Прикарпатті

В середньому, щомісяця в Україні з’являються 4,7 тисячі нових штрафів ТЦК.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Від початку року в Україні відкрили понад 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку, пише ПІК

Найбільше проваджень через борги за порушення військового обліку відкривають у Києві, на Дніпропетровщині та Сумщині, свідчать дані Опендатабота.

В Івано-Франківській області за 2025 рік відкрили 57 проваджень за штрафи ТЦК. На сусідній Львівщині відкрили 282 провадження, а на Тернопільщині – 302.

Найчастіше провадження в Україні відкривають щодо чоловіків віком 25–35 років — 43,8%. Це майже половина всіх справ. Ще майже 39% — на чоловіків у віці 36–45 років. Водночас лише 22 провадження (0,1%) відкрито щодо жінок.