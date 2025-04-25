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Комунальне підприємство на Івано-Франківщині сплатить майже 5 мільйонів гривень за шкоду довкіллю

Автор: Оксана Марушкевич
25/04/2025 16:47
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Комунальне підприємство “Калуська енергетична компанія” змушене виплатити майже п’ять мільйонів гривень у вигляді відшкодування за незаконне використання підземних вод без відповідного спеціального дозволу на користування надрами.

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Про це повідомляють у ДЕІ Карпатського округу, пише Фіртка.

Суд виніс рішення стягнути 4 971 989 тисяч гривень шкоди завданої навколишньому природному середовищу.

Так, 22 квітня 2025 року постановою Західного апеляційного господарського суду залишено в силі рішення Господарського суду Івано-Франківської області щодо задоволення позову про стягнення на користь держави шкоди, заподіяної навколишньому середовищу.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення.