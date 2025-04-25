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АМКУ викрив змову фізичних осіб-підприємців, які брали участь у закупівлях харчових продуктів

Автор: Оксана Марушкевич
25/04/2025 17:20
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24 квітня 2025 року Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України ініціювало справу щодо ймовірного порушення законодавства про захист економічної конкуренції ФОП Собенко Н.Б. та ФОП Буждиган Г.М.

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Пише Правда.іф з посиланням на Галичину.

«Під час здійснення заходів державного контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель Відділення встановило, що ФОП Собенко Н.Б. та ФОП Буждиган Г.М. у 2021-2022 роках неодноразово брали участь у процедурах закупівель продуктів харчування. Закупівлі, загальною очікуваною вартістю 17 млн грн, проводили заклади освіти та охорони здоров’я Івано-Франківської, Львівської, Рівненської та Закарпатської областей. Під час попереднього дослідження обставин процедур закупівель Західне МТВ АМКУ виявило факти, що можуть свідчити про узгоджену поведінку вказаних учасників. З огляду на це Відділення розпочало розгляд відповідної справи», – повідомили в Західному міжобласному територіальному відділенні АМКУ.