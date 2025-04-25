АМКУ викрив змову фізичних осіб-підприємців, які брали участь у закупівлях харчових продуктів

24 квітня 2025 року Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України ініціювало справу щодо ймовірного порушення законодавства про захист економічної конкуренції ФОП Собенко Н.Б. та ФОП Буждиган Г.М.

Пише Правда.іф з посиланням на Галичину.

«Під час здійснення заходів державного контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель Відділення встановило, що ФОП Собенко Н.Б. та ФОП Буждиган Г.М. у 2021-2022 роках неодноразово брали участь у процедурах закупівель продуктів харчування. Закупівлі, загальною очікуваною вартістю 17 млн грн, проводили заклади освіти та охорони здоров’я Івано-Франківської, Львівської, Рівненської та Закарпатської областей. Під час попереднього дослідження обставин процедур закупівель Західне МТВ АМКУ виявило факти, що можуть свідчити про узгоджену поведінку вказаних учасників. З огляду на це Відділення розпочало розгляд відповідної справи», – повідомили в Західному міжобласному територіальному відділенні АМКУ.