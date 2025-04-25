Франківців запрошують на благодійну виставу “Тигролови”

До Дня міста мешканців Франківська запрошують на благодійну виставу.
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Пише Правда.іф з п осиланням на Руслана Марцінківа.
Національна оперета України представить мюзикл «Тигролови» за мотивами роману Івана Багряного.
Вистава відбудеться 6 травня, о 18 годині у Івано-Франківський драмтеатр ім. Івана Франка.
Запрошення можна придбати за мінімальний донат від 100 грн у касі Драмтеатру (вул. Незалежності, 42. Контактний телефон: 050 535 1300).
Виручені кошти підуть на допомогу ЗСУ.