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На війні поліг військовий з Коломиї Олексій Розвадовський
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг військовий з Коломиї Олексій Розвадовський

Автор: Олег Мамчур
25/04/2025 17:57
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27 квітня 2025 року у Коломиї поховають 51-річного військового Олексія Розвадовського.

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Про це на сторінці у Facebook повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський, пише Правда.

Військовослужбовець був командиром відділення дозиметричного контролю 203 навчальної авіаційної бригади імені Владислава Рикова. Він помер 25 квітня 2025 року.

26 вересня орієнтовно о 12:00 у Коломиї зустрінуть скорботний кортеж з тілом Олексія Розвадовського. О 18:00 у церкві священномученика Йосафата відбудеться парастас.

У цьому ж храмі 27 квітня о 13:00 почнеться панахида. Поховають бійця на Коломийському кладовищі.