На ліки для порятунку Максима Цуцмана з Рожнятова батьки розігрують за донат сімейний автомобіль

12-річний Максим Цуцман з Рожнятова, що на Івано-Франківщині, бореться з м’язовою дистрофією Дюшена — небезпечною хворобою, яка швидко прогресує, руйнуючи м’язи та поступово позбавляючи людину здатності рухатися, ковтати, а згодом і дихати. Щоб сповільнити розвиток цього недугу та врятувати життя Максиму, необхідно зробити укол, вартість якого становить 120 мільйонів гривень.

Пише Правда.іф

Мати хлопчика Іванна розповідає, що найбільше зараз боїться, аби не повторився випадок піврічної давності, коли дитина на тиждень повністю втратила можливість ходити.

“Він не просто перестав підійматися сходами, а повністю втратив змогу вставати, ніжки підкошувалися. Лікар нам казав, що це вже все. Тоді я постійно тримала Максима на руках. Ми дуже боїмося, що це повториться і він більше не ходитиме. Зараз збір ведеться, але він може тривати рік, а в нас немає часу. За цей період дитина вже втратить здоров’я”, – розповідає, майже плачучи, пані Іванна.

Максим змалечку був слабшим за однолітків. Коли дитині виповнилося 9 років, лікарі діагностували прогресуючу м’язову дистрофію Дюшена. Відтоді сім’я кожного дня прокидається з думкою, куди ще стукати, аби врятувати дитину.

“Ми рік лікувалися у Європі, пів року у США, він п’є ліки на тисячі доларів. Максим дуже мудрий. Всі знайомі американці, з якими син розмовляв, захоплювалися ним. Коли я хвилююся в якихось випадках, він спокійно до всього відноситься і щиро вірить в одужання”, – каже матір.

На сьогодні родині Цуцман вдалося зібрати близько 30 мільйонів гривень для порятунку дитини, але до завершення збору ще далеко. Аби якомога швидше його закрити, у Великодні свята батьки оголосили розіграш свого сімейного автомобіля серед людей, які зроблять донат від 200 гривень на Монобанку. Кінцевою датою розіграшу обрали 20 червня.

Щоб допомогти врятувати Максима, ви можете зробити переказ:

Посилання на Банку: https://send.monobank.ua/jar/nfwabXdkP

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